Россияне хотят обойти Харьков Роман Доник

17.05.2024, 17:41

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И отрезать от Киева.

Россияне замедлили движение, потому что у них тупо очко с логистикой. Вся техника и транспорт, пытавшиеся подъехать поближе к линии боев, уничтожались почти мгновенно.

Потому все на себе, все на горбу. Много километров. Раненых эвакуировать, забрать запасы и БК, все сложно. Они раненых не вывозят. Нечем. Плотность расчетов дронов с нашей стороны была огромная. Даже больше. Сначала россияне выносили УАБ и ФАБ все постройки, где на высотах могли быть пилоты. Сейчас россияне тянут средства РЭБ отовсюду. Когда они закроют почти полностью диапазоны – вопрос нескольких дней. Затем начнут выстраивать логистику. Тогда будет труднее.

Харьков оккупировать Путин не собирается? Конечно, не собирается. Он сначала собирается его по возможности обойти и отрезать от Киева и Днепра. А потом уже оккупировать. Если будет чем.

Роман Доник, «Фейсбук»