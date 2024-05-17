В центре Минска завтра перекроют движение 17.05.2024, 19:14

иллюстративное фото

Из-за военного «патриотизма».

В центре Минска на части улиц с обеда 18 мая перекроют движение. Сделано это будет из-за турнира среди военно-патриотических клубов, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение в субботу, 18 мая, будет перекрыто с 13.00 до 17.00 на участке улицы Кирова от улицы Свердлова до улицы Ленина. Объехать можно будет по Ульяновской, Карла Маркса и проспекту Независимости. Госавтоинспекция настоятельно призвала воздержаться от поездок на личных авто в указанное время и пользоваться общественным транспортом.

Движение ограничивают из-за «мультиспортивного турнира среди военно-патриотических клубов г. Минска под девизом „Будущее за нами“, посвященного 80-летию образования ГУВД Мингорисполкома».

Турнир пройдет «в фиджитал-формате» на стадионе «Динамо». Будут выступать ОМОН со своими номерами, а также «бойцы Госавтоинспекции», планируется дрифт на спорткарах, выставка робототехники и многое другое. Как сообщала милиция, «зрителей ждут захватывающие сражения и интерактивные площадки».