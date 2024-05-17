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Литва заявила поддержку белорусов одним из приоритетов своего председательства в Совете Европы

  • 17.05.2024, 19:37
Литва заявила поддержку белорусов одним из приоритетов своего председательства в Совете Европы

Председательство Литвы в Комитете министров Совета Европы началось сегодня.

Поддержка гражданского общества, независимых СМИ и правозащитников из Беларуси и других стран, которые «угнетаются авторитарными режимами», работающими в своих странах или в изгнании, будет в числе приоритетов председательства Литвы в Комитете министров Совета Европы, которое начинается 17 мая. Это следует из соответствующего официального документа, опубликованного на сайте организации.

Также Литва намерена во время своего председательства организовать дискуссию о консолидированных усилиях по гармонизации обмена информацией о случаях обхода санкций со стороны России и Беларуси.

Председательство Литвы в Комитете министров Совета Европы началось 17 мая и продлится до 13 ноября.

На 30 мая запланировано проведение в столице Литвы семинара для белорусской молодежи, а в сентябре-октябре в Страсбурге должна пройти дискуссия Комитета министров Совета Европы с представителями гражданского общества по вопросу отмены смертной казни и показ фильма о смертной казни в Беларуси.

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