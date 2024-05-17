Увезенный в детстве из Беларуси «военный» выманивал у влюбленной белоруски $1500 2 17.05.2024, 19:46

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Витебчанка пошла за кредитом для жениха из интернета.

Жительница Витебска влюбилась по переписке и едва не стала жертвой интернет-мошенника. Подробности рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Так, в популярной соцсети 62-летняя витебчанка познакомилась с мужчиной, который представился военным специалистом из Сирии. Новый знакомый рассказал душещипательную историю о том, что его еще в раннем детстве увезли из Беларуси и теперь он мечтает вернутся на родину.

В ходе романтической переписки интернет-жених сказал, что подал прошение об отставке и получил внушительную денежную компенсацию и вот-вот приедет в Витебск. А деньги уже отправил ей почтовой посылкой. Вот только белоруске нужно выплатить услуги транспортной компании и пошлину, которые он потом компенсирует с лихвой.

Пенсионерка вскоре получила сообщение, что на ее имя пришла посылка и ее доставка стоит 1500 долларов, эквивалент которых следует в биткоинах перевести на электронный кошелек.

Белоруска, у которой такой суммы не оказалось, решила взять кредит в банке в размере 6000 белорусских рублей.

- Однако сотрудники банка, поговорив с женщиной, вызвали милицию, где ей рассказали о подобных схемах мошенничества, - прокомментировали в УВД.

Расстроенная пенсионерка все же обрадовалась, что не стала жертвой аферистов.