Израильские военные нашли тело похищенной ХАМАС студентки 17.05.2024, 19:55

8,200

Ее фотографии в октябре прошлого года облетели весь мир.

Израильские нашли тело заложницы Шани Лук, похищенной радикалами из движения ХАМАС во время вторжения 7 октября прошлого года и убитой ими. Кроме того, были обнаружены тела еще нескольких заложников, сообщили в армии Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные нашли тела трех похищенных ХАМАС заложников — студентки из Германии Шани Лук, а также Ицхака Гелернтера и Амита Бускилы. Сообщается, что они были убиты во время вторжения радикалов в Израиль и устроенной ими резни, а их трупы ХАМАС забрал в сектор Газа.

Информацию о нахождении тел удалось получить после допросов террористов, задержанных в секторе Газа, а также разведданных штаба по поиску заложников и пропавших без вести при Разведывательном управлении ЦАХАЛа.

Личности убитых подтвердили судмедэксперты, семьи погибших получили уведомления.

Напомним, фотографии Шани Лук — 23-летней гражданки Германии и Израиля — после вторжения ХАМАС в Израиль облетели весь мир. 7 октября 2023 года боевики похитили девушку на музыкальном фестивале в Израиле. На кадрах Шани лежала без признаков жизни с вывернутыми ногами. Позднее стало известно, что она мертва.