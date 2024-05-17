«Этим холодником можно заделывать стены» 6 17.05.2024, 20:24

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Британский блогер приехал в Минск, чтобы попробовать нашу национальную кухню.

Ролик, в котором харизматичный британский парень пробует драники, холодник и мочанку, бешено вирусится в белорусском TikTok прямо сейчас. Но немногие знают, кто это такой и почему некоторые белорусские девчонки готовы «бродить по улице сутками, лишь бы с ним сфотографироваться». Что ж, рассказываем.

Парня зовут Уилл Эгертон, ему 25, и родом он из Бристоля. Его вполне приличный (хоть и с акцентом) русский язык — результат многолетней практики. Сам Уилл говорит: «Однажды я просто проснулся и понял, что хочу выучить русский. И все». Затем были несколько лет изучения языка в университете Бирменгема и последующий переезд в Москву, где Уилл прокачивал языковые навыки в нативной среде и стал снимать TikTok, передает «Онлайнер».

Темы для роликов придумывать особо не пришлось: Уилл снимал забавные видео о том, как его бомбит от сложности языка, который он учит. На данный момент у Уилла два TikTok-канала на полмиллиона подписчиков в сумме, которых он активно учит английскому сленгу. Он также рассказывает об особенностях жизни в Британии и показывает, как путешествует по странам СНГ (судя по Инстаграму, блогер недавно был в Казахстане и Узбекистане). Зрители обожают Уилла за харизму, неизменный салатовый костюм и забавную привычку сочетать два языка.

Недавно Уилл приехал в Минск и, конечно, не мог не попробовать национальную белорусскую кухню. Британский вердикт драникам был следующим: «Картофельность зашкаливает — amazing!» Затем Уилл сотворил нечто, что в Беларуси должно считаться уголовно наказуемым: полил драники рогачевской сгущенкой. Но все равно остался доволен вкусом. Холодник удивил британского гостя своей густой консистенцией («Им можно заделывать дырки в стене») и получил оценку: «Мой рот в замешательстве, but it’s really good!» И наконец мочанка была прокомментирована следующим образом: «Пахнет как… безопасность, семейный вайб. Это белорусская карбонара!»

В целом блогер остался приятно впечатлен нашей национальной кухней. Тем временем белорусские подписчицы блогера в шоке от того, что он находится в Минске. «Боже, я буду круглые сутки ходить по улице, чтобы встретить и сфоткаться!» — пишет одна. «Я думала, мне показалось, когда увидела тебя в „Санте“». Почти на каждый комментарий блогер отвечает чем-то приятным. Это заметно снижает желание хейтеров отомстить ему за преступное смешивание сгущенки с драниками. Недовольство по этому поводу в комментариях все же присутствует, но угрозы пока не поступали.