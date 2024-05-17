Украине передадут шесть РЛС Amber-1800 1 17.05.2024, 20:40

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Они могут обнаруживать воздушные цели врага до 400 км.

Литва передаст Украине шесть радиолокационных станций Amber-1800. Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

Amber-1800 – это наземная высокомобильная станция, работающая в ультракоротковолновом диапазоне, автоматизированно обнаруживающая в воздушном пространстве вражеские объекты и определяющая их координаты. Для работы со станцией достаточно двух операторов.

Станция может предоставлять пользователю всю необходимую для управления различными системами радиолокационную информацию, включая сканирование воздушного пространства для навигации и другие боевые задачи.

Система может обнаруживать цели от 30 до 400 км по сообщению изготовителя.