В Минске скоро откроется еще один крупный торговый центр
- 17.05.2024, 20:56
Правда, всего с двумя магазинами.
Новый торгово-развлекательный центр «Червенский», который разместится на месте снесенного Червенского рынка в Минске, открывается уже 29 мая. Правда, из заявленных магазинов там пока будут работать только два, пишет CityDog.io.
Всего в новом молле на пересечении улиц Аранской и Маяковского будет пять уровней: два из них размещены под землей и три — над землей.
Уровень -2 — парковка;
Уровень -1 — гипермаркет;
Уровни 1 и 2 — fashion-зона с торговыми площадями;
Уровень 3 — зона фуд-корта и детского развлекательного центра.
Правда, из заявленных магазинов в торговом центре пока будут работать только два — гипермаркет Green и магазин одежды немецкого бренда NewYorker.
Постепенно, как обещает застройщик, в «Червенском» будут открываться и другие магазины одежды и обуви, техники и товаров для дома, белья и аксессуаров, косметики и ювелирных изделий, а также зоны развлечений и фуд-корт.