В Минске скоро откроется еще один крупный торговый центр 17.05.2024, 20:56

Правда, всего с двумя магазинами.

Новый торгово-развлекательный центр «Червенский», который разместится на месте снесенного Червенского рынка в Минске, открывается уже 29 мая. Правда, из заявленных магазинов там пока будут работать только два, пишет CityDog.io.

Всего в новом молле на пересечении улиц Аранской и Маяковского будет пять уровней: два из них размещены под землей и три — над землей.

Уровень -2 — парковка;

Уровень -1 — гипермаркет;

Уровни 1 и 2 — fashion-зона с торговыми площадями;

Уровень 3 — зона фуд-корта и детского развлекательного центра.

Правда, из заявленных магазинов в торговом центре пока будут работать только два — гипермаркет Green и магазин одежды немецкого бренда NewYorker.

Постепенно, как обещает застройщик, в «Червенском» будут открываться и другие магазины одежды и обуви, техники и товаров для дома, белья и аксессуаров, косметики и ювелирных изделий, а также зоны развлечений и фуд-корт.