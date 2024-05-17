Зеленский: За последние два месяца ни одна из бригад не жалуется, что нет артснарядов 1 17.05.2024, 21:14

По его словам, это впервые за годы войны.

Есть прогресс по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины, даже без чешской инициативы.

Как информирует LIGA.net, об этом на встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Даже до чешской инициативе у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит в течение последних двух месяцев», - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что придется еще много работать. И чешская инициатива, по его словам, «будет идти». Также президент анонсировал инициативу, в рамках которой партнеры будут предоставлять Украине средства на производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

«Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег», - констатировал Зеленский.