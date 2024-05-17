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Зеленский: За последние два месяца ни одна из бригад не жалуется, что нет артснарядов

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  • 17.05.2024, 21:14
Зеленский: За последние два месяца ни одна из бригад не жалуется, что нет артснарядов

По его словам, это впервые за годы войны.

Есть прогресс по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины, даже без чешской инициативы.

Как информирует LIGA.net, об этом на встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Даже до чешской инициативе у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит в течение последних двух месяцев», - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что придется еще много работать. И чешская инициатива, по его словам, «будет идти». Также президент анонсировал инициативу, в рамках которой партнеры будут предоставлять Украине средства на производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

«Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег», - констатировал Зеленский.

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