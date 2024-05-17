На Гомельщине в переработку отправляли больной скот 3 17.05.2024, 21:50

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иллюстративное фото

Это длилось больше года.

В Калинковичском районе в промышленную переработку допускался больной скот. Это длилось с января 2023 года по март 2024-го.

На убой незаконно были отправлены 807 голов скота: они не прошли перед отгрузкой обязательный осмотр и считались «клинически нездоровыми». Но разрешительные документы на них были выданы.

«При этом в документы были внесены недостоверные данные об истечении у 29 животных сроков ожидания снижения показателей концентрации ветеринарных лекарств после их применения до допустимых значений», – сообщили в прокуратуре Гомельской области.

Это все привело к тому, что в промышленную переработку больше года поступал больной скот.

В превышении служебных полномочий, из-за чего и были допущены нарушения, обвиняют начальника местной ветеринарной станции.

Районная прокуратура возбудила на него уголовное дело. Выяснилось, что больше года обвиняемый давал подчиненным незаконные указания. Под его руководством они подписывали и выдавали разрешительные документы на убой «клинически нездорового скота».

Так, по информации прокуратуры, начальник ветстанции пытался скрыть недостатки и просчеты в своей работе.

Ранее в Беларуси были зафиксированы случаи, когда мясо павшего скота продавали для пищевых нужд. Об этом рассказал Лукашенко на одном из совещаний о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли.

«Дошли до того, что изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота, разделывали их и продавали на мясо населению», – заявил он.

По его словам, в деле были замешаны как ветеринарные врачи, так и бригадиры, а подобные инциденты отмечались в трех районах Минской области: Любанском, Осиповичском и Стародорожском.