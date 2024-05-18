«Построю карьеру после 30 лет» 2 18.05.2024, 11:06

Белоруска объяснила, почему выбрала детей, а не работу.

Айтишницы часто совмещают уход за маленьким ребенком и работу. Но BI-разработчица Ольга (имя изменено) сделала другой выбор — не работать в декрете три года. Вот как она объяснила его для devby.io.

— Я айтишница в декрете. И я не совмещаю работу и воспитание ребенка — это мой выбор.

Мне 25 лет, у меня 3 года опыта работы BI-разработчицей в IT-компании. Я привыкла качественно делать то, чем занимаюсь, это касается и работы, и материнства. В декрете я изучаю много информации, чтобы быть уверенной мамой, и знаю, что не смогла бы все это совмещать с карьерой.

За 2,5 года я прошла курс по подготовке к родам, два курса по ЛФК и массажу для младенцев, курс по самоприкорму, курс по лечению ОРВИ, курс по адаптации ребенка в детском саду, прочла много литературы по детской психологии. Я чувствую себя спокойно и уверенно в материнстве благодаря этим знаниям. Если бы мне пришлось совмещать работу и декрет, я бы не смогла так погрузиться в эти темы.

Про себя я тоже не забываю: во время декрета я научилась водить машину и выучила польский до уровня А2, могу свободно общаться с поляками на нужные мне темы.

У меня есть финансовая возможность не работать — и я выбрала такой вариант для того, чтобы уделить своей дочери время в самые важные для нее годы. И я вижу плоды своей работы, замечаю восхищенные взгляды других родителей и преподавателей, вижу, как время, проведенное с ней, приносит лучшие дивиденды для любого родителя: это счастливый, открытый ребенок, развитый на свой возраст.

Моя дочка умеет определять эмоции других людей, она прекрасно разговаривает в 2,5 года полными предложениями на русском языке и короткими фразами на польском.

У нас есть возможность нанять няню на 8 часов 5 дней в неделю, чтобы я вышла на работу, но я не делаю этого, так как знаю, насколько важна роль взрослого для ребенка до 3 лет. А такой уровень ухода за ребенком, который даю ему я, будет стоить больше моей айтишной зарплаты в месяц. Плюс мне очень нравится проводить время с дочерью. Да, бывает сложно, но все же я очень счастлива в данный момент.

Через пару месяцев дочка пойдет в сад, а я планирую вторую беременность. Теперь в материнстве для меня нет темных пятен — я разбираюсь во всех этапах развития ребенка до 3 лет. Поэтому во втором декрете мне не нужно будет столько времени тратить на изучение детских тем.

Во втором декрете я также не планирую работать, но буду учиться. За три года я хочу подтянуть английский с B2 до С1, выучить польский до уровня B1, пройти несколько обучений в рамках своей специализации. Уверена, что вернувшись на работу в 30 лет, я смогу конкурировать с другими специалистами на рынке труда и успею построить прекрасную карьеру. У меня много амбиций, есть голова на плечах, и я умею ей пользоваться. А декрет я рассматриваю как трамплин.

Подарить жизнь и пройти первые 3 года жизни рядом со своими детьми, научить их не только базовым навыкам ухода за собой, но дать то, что не даст детский сад или няня, — это очень важно. С чувством реализованности в материнстве и без необходимости разрываться между потребностями маленького ребенка и дедлайнами на работе я смогу построить карьеру после 30 — я уверена.

Я уволилась перед переездом в Польшу — у моей компании еще не было офиса тут, да я и не искала новую работу, т. к. мы планировали родить ребенка, а старт в новой компании потребовал бы времени. На данный момент мой бывший работодатель открыл офис в Польше, активно его развивает и приглашает меня вернуться на работу, когда буду готова.