«Это сидит в Лукашенко, как заноза» 18.05.2024, 11:22

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Диктатор напуган.

Белорусские власти в последнее время все чаще проводят заочные суды. Что может означать такая тенденция?

Политический обозреватель «Радыё Свабода» Валерий Карбалевич прокомментировал ситуацию.

По мнению аналитика, сам факт того, что силовики борются с диаспорой и оппозицией за рубежом, говорит о том, что деятельность этих структур беспокоит власти.

«Сам Лукашенко почти при любых публичных выступлениях упоминает о так называемых «беглых». Даже если речь идет на совсем другую тему. Это сидит в нем, как заноза, и не дает успокоиться, поэтому он постоянно о них вспоминает. Он регулярно говорит, что они есть, что они его политические оппоненты».

При этом, по словам эксперта, упоминая об уехавших, Александр Лукашенко тем самым повышает их субъектность в глазах белорусской общественности, как внутри Беларуси, так и за ее пределами.

«Ведь если бы они не имели никакого значения, то зачем о них говорить. А если о них говорят, то значит, что они имеют какой-то вес», - считает Карбалевич.