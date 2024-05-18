Назван самый загруженный маршрут из Беларуси в ЕС 2 18.05.2024, 11:37

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Там сейчас стоит более 1000 фур.

Польский погранпереход «Кукурыки» («Козловичи») — это самый загруженный маршрут из Беларуси в страны Евросоюза сейчас. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

«По состоянию на 10.00 перед польским погранпереходом «Кукурыки» («Козловичи») фиксируется более 1000 фур. Несмотря на существенное скопление транспорта, сопредельная сторона продолжает оформлять около 50% авто от нормы», — рассказали пограничники.

Немного лучше выглядит ситуация с очередями на белорусско-литовской границе. Там в пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай («Бенякони») скопилось 900 грузовиков.

«Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 32%. Въезда на сопредельную территорию ожидают около 900 фур», — добавили в ГПК.

В частности, в «Каменном Логе» выезда из Беларуси в ЕС ждут 430 фур и 20 легковушек, в «Беняконях» — 470 грузовиков.

Перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» («Григоровщина») в очереди скопились 150 фур. «Латвийская сторона приняла на свою территорию 54% авто», — отметили пограничники.