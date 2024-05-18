Рынок труда в Беларуси трясет 5 18.05.2024, 12:55

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Власти Минска, в котором дефицит работников, зазывают кадры на крупный завод в регионе.

На «Гродно Азот» — нехватка работников. Причем предприятие решило искать кадры весьма неожиданным способом — через телеграм-канал Мингорисполкома. И это при том, что в столице также нарастает дефицит работников.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, в каких кадрах нуждается этот гродненский завод и какие зарплаты обещают.

«Гродно Азот» ищет почти 750 работников, следует из банка вакансий. Промышленный гигант нуждается в работниках абсолютно разных специальностей и квалификации — от мастера в цех до главного бухгалтера. Для сравнения: в конце апреля 2022 года на этот завод требовалось 113 сотрудников.

Примечательно, что все предложения о работе в банке вакансий были размещены 10 мая — менее чем через месяц после скандала со взломом «Киберпартизанами» систем предприятия.

Зарплаты на заводе предлагают довольно разные. Так, предприятию нужны семь аппаратчиков вытяжки, которым готовы платить от 650 до 1000. И это до уплаты налогов. Огнеупорщику предлагают заработок 947 рублей в месяц при работе на ставку. Электромонтеру по испытаниям и измерениям — от 948 до 1600 рублей. В обоих случаях можно жить в общежитии завода.

Машинист насосных установок может иметь в месяц 1377−1656 рублей и жилье от нанимателя. Довольно большая разбежка по зарплате для экономиста по сбыту: от 1200 до 1800 рублей. Впрочем, как видим, в любом случае она не дотягивает до средней по стране. Инженеру-программисту будут давать заработок в размере от 2170 до 2325 рублей, плюс место в общежитии.

Есть и приличные финансовые предложения. Например, маркетологу с пятилетним стажем работы предлагают 4300 рублей и комнату в общежитии. Заместителю начальника отдела готовы платить 4233−5291 рублей брутто (то есть до уплаты налогов). Ведущего бухгалтера хотят «купить» за 2775 рублей в месяц. В этом случае также предагают общежитие. А главному бухгалтеру хотят платить меньше — 2137 рублей.

«Гродно Азот» перестал отчитываться перед общественностью о своих финансовых делах, поэтому нет точных данных об актуальном количестве сотрудников. Однако по данным на 2020 год там работало 7475 человек. Если исходить из этой информации, выходит, что сейчас доля новых работников, которых хотят нанят, составляет более 9% от штата завода.