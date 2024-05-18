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Россия готовится к ударам по морской базе в Новороссийске: партизаны узнали важное

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  • 18.05.2024, 12:58
  • 1,446
Россия готовится к ударам по морской базе в Новороссийске: партизаны узнали важное

Опубликованы снимки с экстренными мерами РФ.

Российские оккупанты готовятся к ударам Сил обороны Украины по военном-морской базе Черноморского флота в Новороссийске.

Противники укрепляют базу - устанавливают плавучие барьеры и подводные сети, которые, теоретически, должны помешать атаке беспилотников, сообщило военное движение украинцев и крымских татар «Атеш» в Telegram и показало фотографии с вражеского военного объекта.

«Россияне укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске, готовясь к атакам СОУ!… наращиваются средства ПВО (противовоздушная оборона, - Ред.) и РЛС (радиолокационная станция, - Ред.)», - добавили партизаны.

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