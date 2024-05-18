RTL: Франция тестирует новое военное подразделение, которое будет полезно в Украине 18.05.2024, 13:21

На учениях НАТО в Эстонии.

Франция, в рамках учений НАТО численностью 14 тыс. человек, проходящих в Эстонии, тестирует новую разведывательную группу, которая «будет полезна в Украине», сообщает RTL.

Целью учений является демонстрация России, что вторжение в Балтию — это «не лучшая идея», пишет издание. Французская армия проверяет боеспособность новой группы FRAN, которая будет отвечать «за выход за пределы линии противника незамеченной, для обеспечения разведки и захвата траншей».

Экспериментальное подразделение, состоящее из «ультра-малозаметных солдат», призвано обнаруживать траншеи противника и «точки входа» в эти траншеи с целью дальнейшего их захвата, который тоже входит в обязанности бойцов FRAN. Французские военные тренируются «в реальных условиях», отмечает издание, и, по признаниям самих солдат, они уже готовы «защищать своего эстонского союзника».

«Местность в Эстонии похожа на Украину и на широкие восточные равнины, поэтому для нас это очень интересно», — рассказал старший сержант Квентин.

Принимающие участие в учениях военнослужащие, могут «часами прятаться в кустах в камуфляжной одежде», пользуясь видео с беспилотника. «У нас есть обратная связь с камеры, которая работает в режиме реального времени. Мы очень хорошо видим войска на земле с высоты 200 или 300 метров», — объяснил сержант.

Днем ранее осведомленные источники The New York Times рассказали, что страны Североатлантического альянса могут отправить военных в Украину для «быстрой» и «качественной» подготовки украинской армии, которой предстоит отражать российское наступление этим летом. Перенос обучения на украинскую территорию позволит инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта и адаптировать соответствующим образом обучающие программы, подчеркнули собеседники NYT.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун, в свою очередь, назвал отправку военных НАТО в Украину неизбежной.

Впервые об отправке западных войск в Украину в конце февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В начале мая он назвал два условия для этого: российская армия должна прорвать линию фронта, а Киев — попросить о помощи. Также он говорил, что Париж может пойти на такой шаг, если возникнет угроза захвата Россией Киева или Одессы.