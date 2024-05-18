«Все произошло очень быстро, как по щелчку» 2 18.05.2024, 13:48

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Белорус рассказал, как в 32 года чуть не умер от инфаркта.

В один январский выходной день Андрей привычно позавтракал и решил прогуляться до магазина. Пока шел, заметил, будто в груди не хватает воздуха. Подумал, что простыл. Ощущение сдавленности не пропадало, и мужчина решил дождаться понедельника, чтобы обратиться к врачу. Правда, до конца дня не выдержал — его увезла скорая сразу на операционный стол, пишет onliner.by.

«Как вы еще живете?»

— До того момента я никогда не обращался ни к кардиологам, ни к другим врачам. В медицинской карточке, кроме простудных заболеваний, у меня ничего не было, — признается 40-летний мужчина из Гродно. — Тот день я запомнил хорошо, это было восемь лет назад, в январе. Воскресенье, я отлично выспался, позавтракал и решил сходить в магазин. На улице было минус пять, утро солнечное, но не очень морозное.

Андрей помнит случившееся до мельчайших подробностей. По дороге в магазин он почувствовал, будто ему не хватает воздуха. Уже тогда заподозрил что-то странное:

— В целом было так свежо, а я будто не мог дышать полной грудью.

Сразу же закрались подозрения, что где-то подхватил простуду. Неприятный дискомфорт в груди списывался на что угодно, только не на сердце.

Из магазина мужчина вернулся весь в поту. Сказал беременной жене, что плохо себя чувствует. Тонометра и каких-то лекарств дома не оказалось. Да и как лечиться, если не знаешь от чего? Тем более что раньше никаких жалоб на здоровье не возникало.

Супруги решили не вызывать скорую, а дождаться понедельника и посмотреть, что будет дальше. Если не пройдет, значит, надо идти на прием к терапевту.

— В понедельник ощущения не поменялись. Было тяжело дышать, возникал дискомфорт в груди при движении, бросало в пот. Лучше становилось, только когда находился в покое и вообще не двигался. Закрадывались большие сомнения, что что-то не так с легкими, — продолжает историю Андрей. — Я все равно пошел на работу. Решил дождаться трех часов, когда будет принимать мой терапевт. Даже пообедал в час дня, но потом что-то пошло не так. Ближе к двум часам почувствовал резкую адскую боль, будто кто-то воткнул нож в грудь. Сразу обдало потом, начали болеть плечи.

Мужчина вспоминает, что боль была просто невыносимая. Коллеги тут же вызвали скорую, и его забрали в больницу.

— Все произошло очень быстро, как по щелчку. Я даже не успел сообразить, что происходит. Мне сделали кардиограмму. Помню, как врач долго смотрел сначала на меня, потом на результаты обследования, и так несколько раз. А потом спрашивает: «Как вы еще живете?» Оказалось, у меня обширный инфаркт правого желудочка, сердце очень пострадало. Меня сразу отправили на операционный стол.

«Еще чуть-чуть — и непонятно, как бы все могло закончиться»

Андрею провели коронарографию — это исследование сосудов сердца с помощью контрастного вещества и рентгеновского излучения. В ходе обследования врачи обнаружили, что один из коронарных сосудов закупорился на 90%.

Образовалась так называемая холестериновая бляшка. Если простыми словами, на стенках артерии скопился жир. Это критическая ситуация. Сердце могло просто остановиться.

— Я до последнего не верил, что проблема с сердцем. Это страшно, когда тебе невыносимо больно, но нет понимания, что происходит. А потом скорая помощь с маяками везет сразу на операционный стол. Моя ошибка в том, что долго переносил все это на ногах и при первых болях не обратился к врачам. Такое состояние длилось несколько дней. Еще чуть-чуть — и непонятно, как бы все могло закончиться.

На операционном столе Андрей провел буквально час. Ему установили стент — специальную конструкцию, которая помещается в сосуд для его расширения. Уже в реанимации парень почувствовал себя намного лучше и был готов сразу бежать домой.

Но процесс восстановления и реабилитации оказался очень долгим. Поначалу врачи запрещали даже садиться, не говоря уже о прогулках.

Прошло пару дней, прежде чем парень смог сесть, еще пару — чтобы встать с кровати, потом пройтись пару метров, дойти до туалета, спуститься на улицу. Любая физическая нагрузка могла дать осложнения.

— Домой меня выписали через месяц. Больничный продолжался еще два месяца, хотя чувствовал я себя полноценным здоровым человеком. Работал тогда в МЧС, и первый год после случившегося было много ограничений. Не выходил в ночные смены, не поднимал тяжести, старался избегать любых стрессов.

Со временем Андрей пересмотрел свой образ жизни и прислушался к рекомендациям врачей. Если раньше он выходил из дома — и сразу в машину, то после инфаркта стал много гулять. В семье изменилось питание: отказались от жирной пищи, добавили в рацион больше фруктов и овощей.

Мужчине до сих пор приходится каждый день пить много таблеток, и это уже пожизненно. Но особых проблем это не доставляет, дело привычки.

«Инстинкт самосохранения никто не отменял»

— Уже тогда, в молодом возрасте, у меня в карточке появился диагноз «инсульт», а через запятую — «ишемическая болезнь сердца», — рассказывает Андрей. — Со временем все это забывается, притупляется в памяти, особенно если ничего не беспокоит. Но в прошлом году я снова почувствовал себя не так хорошо, как обычно.

На этот раз у мужчины разболелся желудок. Андрей предположил, что отравился. Выпил таблетку — не помогло. И снова на заднем фоне замаячила до боли знакомая мерцающая боль в плече.

— Почувствовал, что отдает в сердце, и долго тянуть не стал: вспомнил печальный опыт прошлого, когда чуть не наступила критическая ситуация. Короче, инстинкт самосохранения никто не отменял. Сразу обратился в кардиоцентр, мне опять сделали коронарографию. Оказалось, начали закупориваться уже новые сосуды в других местах. Мне поставили еще два стента.

Андрей счастлив, что в этот раз вовремя обратился за помощью и не рисковал.

Думал ли он, почему болезнь сердца выбрала именно его? Разумеется да. В больнице для таких размышлений времени много.

— Скорее всего, это наследственность. Мой отец скоропостижно умер в 32 года, когда у него оторвался тромб. Просто пришел домой и упал, хотя до этого со здоровьем все было прекрасно. Мысли о том, что со мной может произойти что-то похожее, постоянно волновали и не давали покоя в душе.

Андрей признается, что свою роль могло сыграть и питание. Хотя его никогда не беспокоил лишний вес, раньше он ел много жирного и жареного. Завтрак, обед и ужин всегда были плотными. Утром не отказывался от бутербродов с чаем, а вечером с удовольствием ел жареную картошку с котлетами.

— Будем честными, все мы выросли на сале да картошке, драниках и блинчиках. Со временем мы пересмотрели рацион, добавили больше овощей и фруктов. Едим меньше жареного, больше вареной и тушеной пищи, меньше свинины, больше говядины и курицы.

Раз в год Андрей сдает анализы, проходит всех врачей и обязательно проверяет сердце. После последней коронарографии съездил в Минск на консультацию к кардиологу.

— Сказали, что все хорошо, критической ситуации нет, и я со спокойной душой уехал домой.

Мужчина рекомендует всем, кому уже за 30, пересмотреть свой образ жизни. По возможности отказаться от вредных привычек, следить за питанием, добавить активности — те же прогулки или пробежки. Но самое главное, по мнению Андрея, в случае малейших жалоб по здоровью обращаться к врачам. А также регулярно проходить базовый чекап организма, в том числе бывать у кардиолога и проверять уровень холестерина в крови.