Говяжьи хрящи и топинамбур вместо газа и юаней 2 Телеграм-канал «Призрак экономики»

18.05.2024, 13:52

3,810

Отличная поездка, туристическая.

Делегация в Пекин из России возглавлялась Путиным, включала 5 зампредов и 5 министров, много глав госкорпораций и прочей обслуги... И привезли они обратно — это войдет в анналы истории! - соглашение о поставках в Китай говяжьих хрящей и топинамбура (это такая капризная недокартошка для домашнего скота, в Европе считается сорняком).

Главы «Газпрома» Миллера даже не было в делегации - было заранее понятно, что «Силы Сибири-2» снова не будет. «Газпром» китайцы не спасут. Никаких новых решений по проведению китайско-российских банковских платежей также не заявлено. А это две ключевые проблемы отношений.

По-прежнему скрытые военные поставки из Китая в Россию (под видом гражданской продукции, через третьи страны и т.п.), экспорт электроники и станков, но проблемы с платежами пусть решает российская сторона. Угрозы вторичных санкций США действуют.

И поэтому «выстраивание отношений нового типа» выглядит не более, чем уже сложившаяся практика слегка отдающая мошенничеством...

Ничего нового и в отношении конфликта в Украине. Китай по-прежнему не осуждает российскую СВО, не голосует за соответствующие резолюции ООН, но и не признает Крым и «новые территории» российскими. Выступает за мир и против применения ядерного оружия.

В общем никаких «прорывов» кроме топинамбура и хрящей... Отличная поездка. Туристическая.

Телеграм-канал «Призрак экономики»