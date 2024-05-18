СБУ и ГУР атаковали объект, который «превосходит Крымский мост» 18.05.2024, 13:58

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Военный эксперт раскрыл детали.

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны в ночь на 17 мая организовали атаки в Севастополе, Новороссийске и Туапсе.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил важность Новороссийска.

Атака по Новороссийску

По словам Свитана, новороссийский терминал по важности уничтожения превосходит Крымский мост. Он, конечно, тоже должен быть уничтожен и, скорее всего, что в ближайшее время.

«Однако именно через Новороссийск идет основной поток углеводородной сферы России – около 60%. Через один порт – 60%. Это же обратно идет валюта россиянам. Соответственно это уничтожение и валютных постов», – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что, кроме того, сам по себе Новороссийский порт является базой российского Черноморского флота.

«Скорее всего, что долго готовились. Чтобы подготовить атаку такого типа, надо, чтобы еще работали и местные группы сопротивления. Это такая объемная работа Сил обороны Украины», – рассказал Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что это не последний удар. Надо будет еще с десяток раз, чтобы полностью его исключить из экономического, энергетического и военного оборота.

Атака по Севастополю

Во время атаки беспилотников 17 мая в ряде районов оккупированного Севастополя пропал свет.

Роман Свитан объяснил, что это было уничтожение энергообъектов, которые питают военные объекты. Севастополь это военная бухта – аэродромы, системы ПВО, Черноморский флот, его базы.

«Это все висит на энергообъектах самого Севастополя. Именно поэтому это тоже одна из основных целей при планировании и проведении будущих атак», – рассказал военный эксперт.

«Вывод из строя энергообъектов кладет практически всю военную «военку» пока не переходят на дополнительные средства генерации. Есть время, чтобы шли ракеты и выполняли свою задачу. Это тоже такой комплексный удар», – добавил Свитан.