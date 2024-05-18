HIMARS поразил важный военный объект РФ в Скадовске 18.05.2024, 14:09

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Нанесен мощный удар.

Утром в субботу, 18 мая, в оккупированном Скадовске прогремела серия сильных взрывов. Оккупанты утверждают, что ВСУ якобы нанесли удар реактивной системой залпового огня HIMARS, передает Диалог.UA.

Коллаборант Владимир Сальдо, назначенный Кремлем «губернатором» оккупированных районов Херсонщины, подтвердил прилеты.

Он уверяет, что в результате атаки повреждено некое здание. Фото и видео пока нет. Также, по данным оккупантов, число раненых в результате атаки выросло до 11. Детали происшествия россияне скрывают. Украинская сторона пока не прокомментировала случившееся.

Однако с высокой долей вероятности можно предположить, что атакован важный военный объект ВС РФ.

Отметим, что Скадовск находится примерно в 60 км от линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Это глубокий тыл оккупационной армии РФ.