закрыть
18 мая 2024, суббота, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

HIMARS поразил важный военный объект РФ в Скадовске

  • 18.05.2024, 14:09
  • 5,054
HIMARS поразил важный военный объект РФ в Скадовске

Нанесен мощный удар.

Утром в субботу, 18 мая, в оккупированном Скадовске прогремела серия сильных взрывов. Оккупанты утверждают, что ВСУ якобы нанесли удар реактивной системой залпового огня HIMARS, передает Диалог.UA.

Коллаборант Владимир Сальдо, назначенный Кремлем «губернатором» оккупированных районов Херсонщины, подтвердил прилеты.

Он уверяет, что в результате атаки повреждено некое здание. Фото и видео пока нет. Также, по данным оккупантов, число раненых в результате атаки выросло до 11. Детали происшествия россияне скрывают. Украинская сторона пока не прокомментировала случившееся.

Однако с высокой долей вероятности можно предположить, что атакован важный военный объект ВС РФ.

Отметим, что Скадовск находится примерно в 60 км от линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Это глубокий тыл оккупационной армии РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов