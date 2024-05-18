В Гомеле 12 человек «вошли не в ту дверь» 18.05.2024, 14:19

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Вечеринка закончилась 47 протоколами и двумя уголовными делами.

«Запоминающуюся» вечеринку закатили в 51-м микрорайоне Гомеля.

Информацию о месте и времени сбора опубликовали в интернете. В результате на вписку подтянулись 12 человек. В основном несовершеннолетние, многие были незнакомы между собой.

После 23 часов вечера шум продолжался, и соседи вызвали милицию. Силовики нашли у молодежи алкоголь и увезли всех в отделения.

«Участники вечеринки прошли обязательный в таких случаях осмотр, и оказалось, что все они употребляли алкоголь. В отделение сразу же вызвали родителей, к которым уже применены административные меры. Для самих нарушителей все обернулось постановкой на учет в наркодиспансере и инспекции по делам несовершеннолетних. Учреждения образования, где дети учатся, также поставлены в известность», — рассказал начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РОВД Александр Красовский.

Дальше — больше. В телефоне у 20-летнего участника вечеринки сотрудники милиции нашли обнаженные снимки несовершеннолетней учащейся одного из колледжей города. А поскольку парень пересылал фото своим знакомым, то его действия потянули на статью об изготовлении и распространении детской порнографии. Теперь нарушителю грозит тюремный срок.

Хозяину квартиры тоже досталось. Оказалось, что он был на «домашней химии» за уклонение от армии.

После вечеринки парню ужесточили наказание. В результате он отправился отбывать срок в колонию.