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ВСУ пытаются оттеснить россиян в направлении Глубокого в 40 км от Харькова

  • 18.05.2024, 14:50
ВСУ пытаются оттеснить россиян в направлении Глубокого в 40 км от Харькова

Украинский Генштаб оценил ситуацию на этом направлении.

Украинские войска пытаются оттеснить россиян в направлении населенного пункта Глубокое в Харьковской области.

Оно находит примерно в 40 километрах от Харькова и в 10 километрах от границы с РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как отмечается, на Харьковском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск. С начала суток оккупанты дважды атаковали позиции ВСУ по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск, успеха не имели.

«Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники. С начала этих суток потери России составляют 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники.

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