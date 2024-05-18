ВСУ пытаются оттеснить россиян в направлении Глубокого в 40 км от Харькова
- 18.05.2024, 14:50
Украинский Генштаб оценил ситуацию на этом направлении.
Украинские войска пытаются оттеснить россиян в направлении населенного пункта Глубокое в Харьковской области.
Оно находит примерно в 40 километрах от Харькова и в 10 километрах от границы с РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Как отмечается, на Харьковском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск. С начала суток оккупанты дважды атаковали позиции ВСУ по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск, успеха не имели.
«Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое», - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники. С начала этих суток потери России составляют 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники.