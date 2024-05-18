Врачи назвали продукты, которые следует исключить из рациона для здоровья сердца 3 18.05.2024, 15:13

Кардиологи сошлись во мнении.

Наше сердце – это удивительная мышца, которая сокращается около 100 тысяч в день и сохраняет нам жизнь. Употребление некоторых продуктов помогает ему оставаться здоровым. В то время как другие могут повысить риск сердечных заболеваний.

Как пишут в Lifespan, кардиологи сходятся во мнении, что для здоровья сердца следует избегать некоторых продуктов. Это вовсе не означает, что вы не можете наслаждаться ими иногда как угощение, но они не должны быть частью вашего обычного рациона.

Красное мясо

Красное мясо, как говядина, телятина и баранина, имеет высокое содержание холестерина и насыщенных жиров. Итак, прежде чем насладиться сочным бифштексом, имейте в виду, что животный жир, содержащийся в красном мясе, особенно вреден для вашего сердца и артерий, и его следует ограничить небольшим процентом в общем рационе.

Когда мы говорим о красном мясе, вы можете быть удивлены, узнав, что свинина входит в эту категорию. Хотя ее иногда могут продавать как здоровую альтернативу мясу птицы, это не так. Конечно, ваше тело нуждается в белке, но лучше выбрать более полезные для сердца источники, включая курицу, индейку, рыбу и морепродукты. А еще лучше попробуйте растительные белки, такие как тофу, чечевица, нут или черные бобы вместо животного белка.

Если вы все еще хотите красного мяса, время от времени наслаждайтесь стейком или отбивной, однако не превращайте это в привычку.

Бекон, хот-доги и другое обработанное мясо

Если говорить о беконе, то важно понять, что он не только содержит много жира, но и также большое количество натрия, оба из которых связаны с повышенным риском сердечных заболеваний. То же касается сосисок и мясных деликатесов, таких как салями, ветчина и пастрами.

Так что сведите завтрак с беконом и яйцами до минимума и наслаждайтесь хот-догом лишь время от времени. Лучше придерживаться более здоровых вариантов, когда речь идет о мясе.

Картофель фри и другие жареные блюда

Картофель фри, как и все жареные блюда, содержит высокий уровень насыщенных жиров и трансжиров, двух типов жира, которые особенно вредны для здоровья вашего сердца. Но этот картофель фри также содержит соль, что является еще одной угрозой для вашего сердечно-сосудистого здоровья. В следующий раз, когда вам захочется такой еды, приготовьте картошку фри в духовке, запекая кусочки овоща, а не жарьте их во фритюре.

Сладкие напитки и каши

Миска хлопья и сок на завтрак. Газировка до обеда. Энергетический напиток перед спортзалом. Вы удивитесь, сколько добавленного сахара содержится во многих продуктах и напитках, которыми мы часто наслаждаемся регулярно! Сахар является причиной увеличения веса, что может привести к высокому артериальному давлению, диабету и ожирению, которые вредны для вашего сердца. Кроме того, это также может повлиять на ваши артерии из-за повышения уровня триглицеридов и холестерина, известного как LDL.

Наконец избыток сахара также связан с воспалением в организме. Вместо газировки перейдите на обычную воду (газированную или негазированную) и обязательно читайте этикетки, чтобы выбрать продукты с меньшим количеством сахара.

Полножирные молочные продукты

Молочные продукты являются важной частью сбалансированной диеты. Но ради вашего сердца лучше пропустить версии с большим количеством жира. Выбирайте молоко, йогурт и сыр с низким содержанием жира, чтобы уменьшить общее его потребление, сохраняя преимущества этих молочных продуктов.

Когда дело доходит до молока, вы можете даже попробовать немолочные альтернативы, такие как миндальное или овсяное молоко. Эти продукты имеют сливочную текстуру молока с отличным вкусом, но не содержат животного жира, который может повысить риск сердечных заболеваний. Сюда же следует отнести и мороженое.

Картофельные чипсы и закуски

Врачи не зря называют это вредной едой! Пакетики картофельных чипсов и их аналоги являются продуктами высокой обработки, жареными и наполненными добавками вместе с большим количеством натрия. На самом деле у них нет ничего здорового. Они могут способствовать увеличению веса, болезням сердца и повышенному риску инсульта.

Если вы хотите перекусить, пропустите чипсы, а съешьте горсть орехов, семян или сухофруктов.

Выпечка, печенье и пирожные

Хотя они могут быть вкусны, хлеб, печенье и выпечка содержат большое количество сахара и жира. Хотя иногда ими можно наслаждаться, лучше не включать их в свой регулярный рацион.

Зато выбирайте более здоровое лакомство, такие как фрукты и орехи, когда вам хочется чего-нибудь сладкого. Когда дело доходит до выбора пищи, сосредоточьтесь на питательных продуктах, которые помогают вашему сердцу биться, и избегайте тех продуктов, которые могут помешать ему выполнять свою работу.