В Минске обнаружен почти элитный дом, который спрятался на «Пушкинской» 1 18.05.2024, 15:28

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Что там продают?

Недавно стало известно об интересном почти элитном доме начала 2000-х, который спрятался возле метро «Пушкинская». Но он такой тут не один. На противоположной стороне во дворах спрятана еще одна почти элитка, но из конца 90-х, пишет realt.by.

Этот кирпичный дом находится на Мавра, 1. Это во дворах среди советских многоэтажек за «Раковским кирмашом». Вот расположение дома на карте:

Эту десятиэтажку построили тут в 1998 году. И она тогда особенно выделялась на фоне соседних советских панелек. Тут и огороженная территория, и современные планировки, и даже двухэтажные квартиры. Если бы еще подземный паркинг был — точно была бы элитка того времени.

Обратите также на еще одну деталь обеспеченных домов 90-х и 2000-х — обилие спутниковых тарелок и кондиционеров на фасаде.

Но и по нынешним временам дом, конечно, неплохой. Например, именно здесь была куплена самая дорогая квартира на Пушкинской в феврале. Она обошлась покупателю в 159 тысяч долларов. Квартира эта двухуровневая.

Еще одна двухуровневая квартира продается в этом доме на Realt прямо сейчас. Она пятикомнатная. Находится на 6 этаже и занимает площадь 137,5 квадратного метра. У нее вот такая планировка:

Ремонт в ней — тоже из обеспеченных 2000-х. Тут и навесные потолки, и шкафы-купе, и деревянные двери.

На полу в квартире — паркет и плитка. Есть два санузла и две лоджии.

Мебель и техника остается в квартире по договоренности.

За нее просят 225 тысяч долларов. Метр получается по 1636 долларов.