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«Будь Путин в своем дворце, ему пришлось бы воспользоваться правилом двух стен»

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  • 18.05.2024, 15:38
  • 2,024
«Будь Путин в своем дворце, ему пришлось бы воспользоваться правилом двух стен»

Эксперт - об атаке беспилотников на юге РФ.

Траектория полета беспилотников во время массированной атаки на объекты в Краснодарском крае России пролегала вблизи резиденции российского диктатора на берегу Черного моря возле Геленджика, которую называют «дворцом Путина».

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак.

Он отметил, что атака действительно была массированной. Опубликованные местными жителями видеокадры свидетельствуют о том, что на Новороссийск, к примеру, беспилотники шли с промежутком в 10 секунд. Летели очень быстро и очень низко. А сбивать их пытались из стрелкового оружия.

- Скорее всего, как минимум половина долетела. И в Новороссийский порт — пока не видели конкретные повреждения, но там взрывы есть, не знаем, куда именно прилетело, не будем врать. Переходим в Туапсе. Туапсе — это единственный нефтеперерабатывающий комплекс на Черном море в РФ, который входит в топ-12 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Он поставлял топливо в Китай, Сингапур, Малайзию и еще ряд стран. Сейчас, как мы видим, он не работает. Он в январе 2024 года был поврежден. В начале мая вроде снова запустился, теперь снова туда прилетело, — комментирует Ступак.

Но куда более интересным он называет другой объект, вблизи которого летели беспилотники.

На этом отрезке от Новороссийска до Туапсе находится очень интересный объект. Это в районе Геленджика, 18 километров от Геленджика, ровно посередине находится «дворец» диктатора Путина, о котором российские расследователи, по-моему, снимали фильм. Представьте себе, что эти беспилотники пролетали в непосредственной близости от этого «дворца Путина» — от места, которое, по идее, защищено всеми мыслимыми и немыслимыми средствами противовоздушной обороны.

И я предполагаю, что если бы «дворец» был бы закончен, там проживал диктатор, и если бы он не находился в командировке, то ему наверняка пришлось бы услышать эти беспилотники, как они летят, и воспользоваться правилом двух стен, — сказал Иван Ступак.

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