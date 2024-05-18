Белорусам станет сложнее ввезти в ЕС домашнее животное 2 18.05.2024, 15:50

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Будет нужен еще один документ.

Правила ввоза домашних животных в страны Евросоюза из Беларуси и России в скором времени станут строже. С 16 сентября 2024 года ввозимое животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства и получить документ, подтверждающий это.

Об этом сообщили Delfi в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС) Литвы.

— Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного, — рассказала главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству, отметила она.

В ведомстве также подчеркнули, что образец теста на антитела к бешенству необходимо взять как минимум через 30 дней после вакцинации против бешенства и как минимум за 3 месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС. Таким образом, он должен проводиться в утвержденной лаборатории, а результат должен показывать уровень антител, нейтрализующих вирус бешенства, не менее 0,5 МЕ/мл.

Кроме того. животные должны иметь ветеринарный сертификат образца Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны.

При ввозе из Беларуси и России в Европейский союз животное также должно иметь подкожный микрочип или татуировку (сделанную до 3 июля 2011 года) и быть привито от бешенства (первичная вакцинация животного не младше чем 12 недель).

Возвращающийся из Беларуси или России питомец, которому в ЕС был выдан Паспорт домашнего животного для ввоза в ЕС, также должен иметь подкожный микрочип или татуировку, быть привитым от бешенства, а с 16 сентября 2024 года должна быть предоставлена информация о том, что животное было серологически проверено на антитела к бешенству перед выездом из ЕС.