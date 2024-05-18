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«Лукашенко остается только надувать щеки»

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  • 18.05.2024, 16:02
  • 4,066
«Лукашенко остается только надувать щеки»

Хунта задыхается.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Алексей из Витебска:

- Тут комитет Госконтроля заинтересовался долгостроями в Витебской области. Оказалось, что 41 объект, из запланированных к завершению в 2023-ем, не был сдан. Из них 27 в Полоцком районе, 11 - в Витебском, а 10 в Поставском. Окончание работ перенесено на конец 2024-го.

В нашем Витебске на сегодняшний день числится 44 долгостроя, а во всей области – 168.

Витебщина встретит «форум регионов» в июле этого года во всей красе. Лукашистам будет, чем «похвастаться» перед гостями.

Как бы режим Лукашенко не надувал щёки, санкции работают. Агрохунта задыхается от безденежья. Санкционное давление нужно усиливать.

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