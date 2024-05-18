Европейских школьников будут учить обращаться с деньгами 1 18.05.2024, 16:10

Уже с 1-го класса.

Совет ЕС рекомендовал странам-членам Евросоюза ввести уроки финансовой грамотности для школьников с 1-го класса. Занятия помогут детям лучше подготовиться к взрослой жизни, пишет «Европульс».

На уроках школьники будут изучать как теоретические, так и практические аспекты обращения с деньгами (например, с помощью ролевых игр). Предполагается, что уроки финансовой грамотности войдут в программу всех классов, вплоть до последнего.

Совет ЕС также рекомендовал странам регулярно проводить подобные мастер-классы для взрослых. Они должны помочь пожилым людям лучше распоряжаться деньгами, как и тем, кто больше других рискует попасться на уловки мошенников.

По данным Евробарометра, 18% граждан ЕС имеют высокий уровень финансовой грамотности, 64% — средний, 18% — низкий.