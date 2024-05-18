Боец ВСУ: На Донецком направлении происходит то, чего не было с прошлого лета 18.05.2024, 16:58

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Россияне подставили сами себя.

То ли россияне надеялись, что наступать на Харьковском направлении будет легче, то ли не рассчитали свои силы, но дату внедрения плана по оккупации Донбасса им придется перенести, поскольку сил двигаться дальше сейчас у них не осталось. Об этом сообщил политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

Затем политолог рассказал о ситуации в районе Часового Яра, где силы обороны Украины начали активно применять артиллерию, отмечает dialog.ua.

О том, что на самом деле произошло на Харьковском направлении, доброволец ВСУ сказал так:

- Они потеряли очень много и техники, и людей во время наступления на Харьков. Возможно, они надеялись, что будет легче. На мой взгляд, угроза Харькову, рейд на том направлении был осуществлен для того, чтобы мы туда перебросили свои резервы, и тогда они смогут давить тут, потому что Донецкая область для них очень важна. Их цель — «освобождение» так называемой ДНР, а на самом деле — оккупация Донецкой области.

При этом Кирилл Сазонов пояснил:

- Все пошло не так: они потеряли очень много людей даже в первые сутки, когда они потеряли до 70% личного состава, поэтому на Харьков не мы перебрасывали свои стратегические резервы отсюда, а они были вынуждены перебрасывать из Сумского и Купянского направлений, чтобы хоть как-то давить на Волчанск, поэтому их задумка не сработала. Сейчас мы видим паузу. Возможно, тот ответ, который они получили на Харьковщине от наших парней, заставляет их пересмотреть если не все планы, то даты.

- Тут у нас на Донетчине уже сутки и даже больше идут очень тяжелые штурмы. Последние двое суток они накрывали нас артиллерией и кассетными боеприпасами очень сильно. Вчера враг пошел в наступление: штурмуют наши позиции постоянно. Я уже рассказывал о «колесных» штурмах так называемых, где они под наркотиками идут вперед, не ощущая боли, но сегодня с утра очень мощно работают наши «Грады». Я такого не слышал с прошлого лета. Так что, я считаю, что в их тылах тоже ад какой-то, - поделился информацией боец ВСУ.