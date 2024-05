Дельфин выскочил из воды в минском дельфинарии и упал у рядов кресел 18.05.2024, 17:03

Видео спасения собрало миллионы просмотров.

В минском дельфинарии одно из животных оказалось за пределами бассейна с водой. Видео лежащего дельфина появилось в TikTok, где набрало более 20 миллионов просмотров, сообщает «Зеркало».

В ролике, который опубликовал блогер с ником blrdriver, видно, что выскочивший из воды дельфин сначала беспомощно лежит у края бассейна. Позже к нему подходят, судя по всему, работники дельфинария. Один из них приносит специальное приспособление — его подкладывают под животное. С помощью таких «носилок» дельфина поднимают и возвращают в воду.

Пока их собрата спасали, за действиями людей из воды наблюдали еще три дельфина. Видео в итоге собрало свыше 20 миллионов просмотров, сотни тысяч лайков и тысячи комментариев — не только белорусов, но и иностранцев. Самый популярный отзыв: «Такая жестокая жизнь для таких прекрасных созданий» (Such a cruel life for such beautiful creatures).