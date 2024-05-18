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Водительская фобия: пешеход выходит из ниоткуда прямо под колеса

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  • 18.05.2024, 20:46
  • 2,530
Водительская фобия: пешеход выходит из ниоткуда прямо под колеса

Видео.

Кажется, с детства всем вбивали в головы: нельзя идти через дорогу где попало, нельзя не смотреть при этом по сторонам, нельзя обходить автобус спереди. Но всегда может найтись тот, кто эти правила проигнорирует. И такой человек — настоящая фобия любого водителя.

Читатель рассказал корреспонденту Onlíner, что 1 мая возвращался домой с женой и ребенком.

— Вдруг из-за автобуса на красный свет выходит человек. Неужели, так хорошо отпраздновал День труда? Или дело в чем-то другом? — возмущен водитель.

Пешеход шел там, где, судя по всему, вообще нет пешеходного перехода. Автомобилям в этот момент горел зеленый свет. Мужчина будто бы притормозил, выходя из автобуса, а затем уверенным шагом пошел через дорогу, не обращая особого внимания на приближавшееся авто. Водитель после этого выполнил маневр, завернув поперек дороги и продолжая сигналить. Возможно, и правильно: пешеход продолжал идти через дорогу, а во встречном направлении ехали другие машины.

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