Очень терпеливый белорус дал взаймы сумму, за которую можно купить однушку в Минске, и годами ждал 8 18.05.2024, 20:56

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Пошел в суд — и не вернул.

Белорус дал взаймы своей знакомой 36 тысяч долларов. Но забрать деньги назад не смог. Тогда мужчина пошел в суд — в итоге оказался еще и в минусе. Подробности этой истории содержатся в банке судебных решений, пишет «Зеркало».

Степан (имена изменены) дал в долг своей знакомой Анне 36 тысяч долларов (почти 116 тысяч рублей по курсу Нацбанка на 18 мая 2024 года).

Сделку оформили по всем правилам — подписали договор, где оговорили в том числе сроки возврата займа. Но когда пришло время отдавать обратно деньги, знакомая этого не сделала. Из документов суда следует, что мужчина не раз пытался вернуть долг и даже привлекал милицию. Но Анна всегда находила отговорки. В итоге с того дня, когда Степан ожидал свои средства, прошло пять лет. Он не выдержал и обратился в суд.

Там Степан рассказал, что в переписке по Viber они с Анной договорились на новый срок выплат, но его она тоже нарушила. Однако суд изучил переписку и не нашел такой договоренности (либо кто-то из участников переписки ее удалил, либо неконкретно договорились).

Анна в суде заявила, что ее нельзя заставить платить, потому что Степан нарушил срок исковой давности, то есть пошел в суд больше чем через пять лет. Никакие попытки мужчины доказать, что у него были основания обратиться в суд, даже несмотря на эту деталь, не сработали. Суд встал на сторону должницы. В итоге мужчине пришлось еще и заплатить госпошлину в 80 рублей и возместить затраты Анны на юриста — 90 рублей.

К слову, за 36 тысяч долларов можно найти для покупки бюджетную однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Минске (возможно, придется добавить несколько тысяч).