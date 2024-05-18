«Не требуйте от них невозможное» 1 18.05.2024, 21:05

1,454

иллюстративное фото

Минчанка пожаловалась, что не смогла расплатиться картой у парикмахера, — оказалось, все по закону.

Минчанка пожаловалась в налоговую, что постриглась у самозанятого парикхмахера в коворкинге и не смогла рассчитаться за услугу карточкой: у мастера не было платежного терминала. В Управлении оперативных мероприятий столичной инспекции по налогам и сборам объяснили, что по закону самозанятые и не обязаны иметь такие терминалы и выдавать чеки, пишет «Зеркало».

Со слов девушки, она отсидела живую очередь, постриглась у самозанятого мастера и попыталась расплатиться банковской карточкой. Но администраторка коворкинга в сфере бьюти-услуг, где работал парикмахер, объяснила, что платежных терминалов у самозанятых лиц нет. Минчанке предложили перевести оплату с карты на карту или на телефон, но она от этих вариантов отказалась. Более того, она была не против рассчитаться наличными, но только при условии выдачи ей чека. Это условие также не удалось выполнить, поскольку самозанятые не применяют кассовое оборудование.

Как объяснили в налоговой, с самозанятыми лицами действительно нельзя рассчитаться банковской карточкой, и чеки они не выдают — но никакого нарушения с точки зрения законодательства здесь нет.

Дело в том, что ч. 2 п. 1 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного Постановлением Совмина и Нацбанка № 924/16, гласит: «Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица… и индивидуальных предпринимателей».

«Таким образом, у самозанятых лиц нет не только терминалов, но и кассового оборудования на вполне себе законных основаниях», — рассказали налоговики.

Теоретически самозанятые тоже могут заключить договор с банком, привязать терминал к своему карт-счету и работать по безналу, однако такого запроса с их стороны пока нет. Впрочем, в налоговой верят, что «рано или поздно мы к этому придем — просто, как всегда, никто не хочет быть первым, набивая себе шишки на каждом шагу».

В ведомстве посоветовали всем потенциальным клиентам самозанятых мастеров «не требовать от них невозможное». А если принципиально важно получить чек или рассчитаться безналом — попросту не прибегать к услугам самозанятых лиц.

А владельцам коворкингов рекомендовали «большими буквами» информировать своих посетителей о том, что в данном месте работают самозанятые мастера и есть специфика в расчетах за их услуги.