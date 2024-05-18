В России начали аресты активов крупнейших европейских банков 2 18.05.2024, 21:42

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Европа ответит тем же?

Российские власти запустили череду арестов имущества «дочек» европейских банков, которые продолжали работать в России после начала войны с Украиной.

В пятницу, 17 мая, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы ЮниКредит Банка — дочерней структуры крупнейший в Италии банковской группы Unicredit.

У банка, который является одной из старейших коммерческих организаций в стране и принадлежит итальянским акционерам с 2005 года, были арестованы ценные бумаги, недвижимость и счета на 462,7 млн евро.

В субботу, 18 мая, аналогичные меры суд ввел в отношении двух немецких банков — Deutsche Bank (крупнейшего в Европе) и Commerzbank (четвертого по размеру активов в Германии).

У Deutsche суд арестовал 100% долей в уставном капитале российской «дочки» («Дойче Банк»), а также в ООО «Технологический центр Дойче Банка». Кроме того, под арестом оказались счета, ценные бумаги и недвижимое имущество на сумму в пределах 238,6 млн.

Сумма арестованного имущества Commerzbank составляет 93,7 млн евро. Обеспечительные меры наложены на 100% его долей в российской «дочке» (Коммерцбанк (Евразия), а также ценные бумаги и денежные средства.

Все три ареста произведены по иску Русхимальянса» — «дочерней» структуры «Газпрома», которая является оператором строительства газохимического комплекса в Усть-Луге. Компания обвиняет европейские кредитные организации в неисполнении банковских гарантий по проекту, который был задуман как один крупнейших в мере и должен был перерабатывать 45 млрд кубометров газа ежегодно.

Для его реализации «Русхимальянс» заключил контракт с немецким концерном Linde, который должен был заняться проектированием и строительством комплекса стоимость $40 млрд. Российская компания перечислила аванс, но после начала войны работы были остановлены, а вернуть деньги помешали санкции. Linde поступила «не по-партнерски», жаловался в августе прошлого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он признал, что запустить комплекс в срок не получится: вместо 2024 года начало работы сдвигается как минимум на два года.

«Русхимальянс» подал иск, результатом которого стал арест имущества одного из крупнейших банков в России: «ЮниКредит» входит в топ-20 в РФ по размеру активов и включен Центробанком в перечень системно значимых.

Банк объявил о планах сократить российский бизнес вскоре после российского вторжения в Украину. Тем не менее по итогам прошлого года российская «дочка» принесла UniCredit 890 млн евро, или почти 8% всей доналоговой прибыли.

Commerzbank сократил российские активы в 5 раз за два года, но на начало 2024-го по-прежнему имел около 400 млн евро в РФ. Эти средства включают инвестиции в ценные бумаги, кредиты, а также наличные на счетах в ЦБ РФ.

Deutsche Bank сократил число своих сотрудников в России, в основном в результате закрытия IT-хаба, но при этом его прибыль на российском рынке в 2023 года была выше, чем в 2021 году.