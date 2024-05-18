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Минлесхоз Беларуси предупредил про угрозу пожара, который идет из Украины

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  • 18.05.2024, 21:40
Минлесхоз Беларуси предупредил про угрозу пожара, который идет из Украины
Иллюстрационное фото

В лесах Беларуси сохраняется сложная пожароопасная обстановка.

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси предупредили про угрозу пожара, приближающегося с территории Украины. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

«На территории лесного фонда Украины, вблизи белорусской границы, наблюдается задымление», - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что государственная лесная охрана Малоритского лесхоза, а также техника были направлены на место возможного трансграничного перехода. Минлесхоз подчеркнул, что следит за развитием событий. Кроме того, сообщается, что 18 мая уже было ликвидировано одно из возгораний. Инцидент случился в Дворецком лесничестве Лунинецкого лесхоза.

«В лесах Беларуси сохраняется сложная пожароопасная обстановка», - говорится в сообщении.

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