Эрдоган помиловал генералов, осужденных за путч 1997 года 18.05.2024, 21:50

Реджеп Тайип Эрдоган

Основанием для помилования стало их состояние здоровья и преклонный возраст.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помиловал семерых генералов, отбывавших с 2018 года пожизненное заключение в связи с неудавшимся военным переворотом 1997 года. Как указано в соответствующих указах, которые цитирует агентство AFP в субботу, 18 мая, это решение было обосновано преклонным возрастом осужденных и их состоянием здоровья.

Накануне указы о помиловании генералов были опубликованы в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

Оппозиционная Народно-республиканскую партию (НРП), успешно выступившая на коммунальных выборах в конце марта, добивалась в течение ряда лет освобождения участников провалившегося путча. Председатель партии Озгюр Озель написал в соцсети X, что решение о помиловании было «запоздалым», но «справедливым».

Указывается, что один из помилованных генералов — Чевик Бир, — который сыграл ключевую роль в подготовке путча, уже находился на свободе по состоянию здоровья.