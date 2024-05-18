В ЖК «Грушевский посад» предложили две двушки 18.05.2024, 22:02

Какую цену за «квадрат» озвучил госзастройщик?

УКС «Запад» продолжает застраивать квадратами перспективный район вблизи метро Грушевка, который не без скандала попал к нему под крыло. В обновленной проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда», застройщик предложил несколько квартир разной площади. Рассказываем о них.

В жилом доме №3, который уже полностью сдан, есть две свободные двухкомнатные квартиры: №160 на 3 этаже общей площадью 67,7 «квадрата» и №255 на 22 этаже площадью 69,7 «квадрата». Приобрести их могут все желающие.

Стоимость метра в них оценили в 4900 рублей, или $1500 по курсу. Квартиры можно купить при 100%-й оплате: сумму нужно внести в течение 15 календарных дней с даты регистрации договора.

Если перевести на язык цифр, меньшая по площади квартира обойдется будущему владельцу в 331 730 рублей, или $102 тысячи по курсу.

Документы для заключения договоров будут принимать с 25 мая в офисе УКС «Запад».