В Молдову прибыли военные США 18.05.2024, 22:04

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иллюстративное фото

Для поддержки учений «Щит мира».

В аэропорту Кишинева приземлился самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины с американскими военнослужащими на борту для поддержки учений «Щит мира».

Об этом сообщило посольство США в Молдове.

Тридцать пять военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе в сотрудничестве с министерствами Молдовы будут отрабатывать тактики реагирования, необходимые для обеспечения безопасности граждан Молдовы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, этот самолет доставил медицинское оборудование, которое будет передано Министерству обороны Молдовы в рамках американской помощи.

«Соединенные Штаты гордятся своим сотрудничеством с правительством и народом Молдовы в стремлении к созданию демократического, процветающего и безопасного будущего», – сказано в сообщении посольства.

Напомним, 13-14 мая молдавские и американские военные выполняли совместные парашютные прыжки в рамках учений Swift Response.

А в соседней Румынии 13 мая начались крупные учения десантников, в которых принимают участие примерно две тысячи военных из Франции, Германии, Румынии, Испании, США и Нидерландов.