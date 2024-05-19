Новогрудский замок растет вверх 19.05.2024, 9:54

Нормально ли это?

На Замковой горе в Новогрудке из земли проступили стены, которых раньше не было. Журналисты «Нашай Нівы» разбирались, допустимо ли происходящее сегодня на памятнике оборонительного зодчества.

Замок в Новогрудке построен в XIV—XVI веках и имел семь мощных башен, из которых до нашего времени сохранились руины Щитовки и Костельной. Один из мощнейших замков в Восточной Европе служил резиденцией великих князей литовских. Замок был окончательно разрушен во время Северной войны 1700—1721 годов.

Первую консервацию замок претерпел во времена межвоенной Польши. В независимой Беларуси восстановительные работы по реставрации и консервации руин Новогрудского замка начались 12 лет назад по программе «Замки Беларуси».

После реконструкции в 2014 году Костельной башни, вызвавшей много споров, следующие заметные изменения на памятнике оборонительного зодчества произошли в прошлом году во время пятого этапа реставрационных работ, который предусматривал консервацию руин прясел стен и трех башен замка — Посадской, Дозорной и Входной.

До начала работ большая часть стен были засыпаны землей, а руины Посадской и Дозорной башен были спрятаны временными деревянными конструкциями. В прошлом году стены раскопали, и замок получил замкнутый контур.

«Консервация стен проходит следующим образом. Сначала раскапываем старинные стены на глубину 1,3 метра от проектной планировочной отметки. Практически везде стены сохранились, так как были спрятаны под толстым слоем мусора. В послевоенное время Замковая гора была большой свалкой. Но теперь это помогло сохранить историческую стену», — объяснял начальник мирского производственного участка «Белреставрации» Петр Дрик.

Стены выводить до исторической высоты не стали — их вид и габарит неизвестны. Открытые стены очистили, укрепили и восстановили. Над аутентичной кладкой возвели еще 1,5 метра новой кладки, которая, как утверждают, по приближенной к исторической технологии выложили вручную из больших валунов.

А так можно было?

Изменение привычного пейзажа с открыток вызвало недоразумение — а было ли так действительно? «Наша Ніва» обратилась к специалисту в сфере охраны наследия, чтобы узнать, действительно ли все так гладко с реконструкцией Новогрудского замка.

«Что касается реконструкции стен замка, то исполнение на первый взгляд выглядит соответствующим реставрационным практикам. Раньше на поверхности была только часть кладки, остальная часть была засыпана метрами земли. Раскопанная кладка требует укрепления и консервации, чтобы не начал быстро разрушаться в нашем климате.

Доложенная сверху кладка служит своеобразной коронкой — не дает осадкам, другим природным или физическим воздействиям слой за слоем разрушить полностью остатки замка», — пояснил специалист.

Неестественному виду стен после реконструкции также есть рациональное объяснение.

«То, что в итоге получается слишком геометрически очертание стен, это не только нормально, но является одним из требований международных документов по реставрации.

Дополнение или восстановление утраченного должно четко отличаться от сохраненной аутентики, чтобы памятник не стал сфальсифицированным.

Остатки кладки имели неровный верх, дополнение наоборот ровное, геометрическое — здесь методологически все верно. Что касается непривычности, то здесь, конечно, прежде всего стоит вопрос сохранения и обнаружения памятника».

Замок, о котором ничего неизвестно

Но к реконструкции все равно много вопросов, ведь в Беларуси, как отмечает специалист, о замке известно очень мало, еще меньше — об обоснованности проектных решений.

«Мы просто не знаем ничего об этой реконструкции. Никакой проект реконструкции Новогрудского замка не выносился на общественное обсуждение, так как нет такого требования в законодательстве. Если какое-то обсуждение и происходило, то в закрытых кабинетах Министерства культуры или Академии наук.

Почему-то в Беларуси не принято отчитываться перед обществом и научным сообществом и после проведения восстановительных работ. Все отчеты делаются ради галочки и кладутся в архив, где к ним впоследствии имеет доступ ограниченный круг лиц. То, что обнаружили во время раскопок, натурных и архивных исследований объекта — обо всем этом никто не узнает».

Такая ситуация, как отмечает собеседник, никак не способствует развитию белорусской науки. Актуальная информация просто не доходит до специалистов годами и десятилетиями. Не существует изданий, где бы публиковались новые сведения и открытия, сделанные во время реставрации памятников.

«Честно говоря, у нас в свободном доступе даже нет актуального плана замка. Возможно, такой есть у проектировщиков или археологов, но исследователям из других отраслей или, скажем, стран он недоступен. Актуальным остается план, сделанный поляками в 1930-е годы — ему без малого уже 100 лет!»

Недавно на круглом столе в Академии наук показали дизайн-концепцию интерьеров восстановленной башни Щитовки. Но впоследствии эти рендеры так нигде и не были опубликованы, как и информация о реконструкции, которую они иллюстрировали.

Единственное, что известно — восстановление Щитовки состоится в рамках шестого этапа реставрации замка, и в ней планируют разместить музей.