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«Путин в Китае бежал к Си Цзиньпину, а тот даже не шевельнулся в его сторону»

  • 19.05.2024, 10:01
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«Путин в Китае бежал к Си Цзиньпину, а тот даже не шевельнулся в его сторону»
Фото: Getty Images

Аналитик обратил внимание на показательные моменты встречи в Пекине.

Руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок в интервью Radio NV рассказал о показательных моментах встречи российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Обращаю ваше внимание, пересмотрите видео: Си даже не шевельнулся в сторону Путина. Он стоял просто как статуя на месте. Он даже шага не сделал, Путин к нему бежал. И это было видно, и это очень показательно было. Поэтому, сейчас, конечно, ситуация очень интересно выглядит. Когда вчера уже опубликовали на сайте Кремля это совместное заявление, там есть девятый или 10 раздел, я сейчас точно не вспомню, и там четыре абзаца об украинском кризисе. Он сознательно говорит «украинский кризис». Ранее Россия никогда эту дефиницию не использовала, потому что они взяли ее у Китая», — отметил Клочок в эфире Radio NV.

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