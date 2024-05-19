Новый индийско-корейский кроссовер за час раскупили на полгода вперед 8 19.05.2024, 10:22

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Модель превзошла все ожидания.

Спрос на новый кроссовер Mahindra XUV 3XO превысил все ожидания. Всего за первый час продаж заказали 50 000 этих автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте индийского автопроизводителя.

Мало того, 27 000 заказов на авто поступило в первые 10 минут. Сейчас объемы производства составляют 9000 машин в месяц, то есть Mahindra XUV 3XO раскупили на полгода вперед. Первые 10 000 авто уже выпустили.

Основная причина ажиотажного спроса — привлекательная цена Mahindra XUV 3XO. Базовый кроссовер стоит в эквиваленте 9000 долларов. Для бюджетного авто доступны панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и акустика Harman Kardon с 7 динамиками.

Напомним, что новая Mahindra XUV 3XO создана на базе южнокорейского SsangYong Tivoli. Недавно кроссовер обновили и полностью изменили его дизайн и салон.

Кроссовер Mahindra XUV 3XO предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (111 и 131 л. с.) и 1,5-литровым 117-сильным турбодизелем. Позже появится электрическая версия.