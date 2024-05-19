Где можно устроить пикник у воды недалеко от Минска 19.05.2024, 10:50

Не только на Минское море.

Сайт CityDog.io собрал живописные места у воды, которые идеально подойдут для того, чтобы устроить там пикник. Список невелик, зато выглядит все очень атмосферно.

Водохранилище Дички: 23 км от Минска

Находится это водохранилище в деревне Дички, так что вид отсюда не только на природу, но и на частные дома (конечно, смотря где расположиться). Но несмотря на это место выглядит очень очаровательным.

Как добраться: деревня Дички, Минский район, Минская область.

Дубровское водохранилище: 26 км от Минска

Ехать сюда лучше до начала плавательного сезона: пляжи водохранилища по полярности не сильно отстают от пляжей Минского моря. Но виды здесь потрясающие: будете наслаждаться пейзажами с холмами, густыми лесами и сверкающей водой. Главное – найти какое-нибудь уединенное место.

Как добраться: Смолевичский район, Минская область.

Координаты: 54.081072, 27.785071

Петровичское водохранилище: 38 км от Минска

Уже чуть подальше от города, но все еще недалеко – ехать меньше часа. Здесь тоже есть песчаные пляжи и симпатичные виды на природу. А если будет время, прогуляйтесь по окрестностям: кажется, там можно найти немало интересного и симпатичного.

Как добраться: Смолевичский район, Минская область.

Координаты: 53.835615, 27.972695

Озеро Бездонное: около 49 км от Минска

Да, это самая отдаленная точка от Минска в нашем списке, но локация того стоит. Озеро Бездонное находится посреди леса, и о нем ходят легенды: например, что у озера нет дна, или что очень давно здесь стояла церковь, которая ушла под воду. Кажется, это хорошая тема для разговора во время пикника.

Важно: берега вокруг озера топкие, поэтому, возможно, расположиться придется чуть дальше (ну или прямо на деревянном пирсе).

Как добраться: Дзержинский район, Минская область.

Координаты: 53.609472, 26.988868