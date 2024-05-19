Польша хочет кредит в $130 миллионов на строительство европейского «железного купола» 19.05.2024, 11:07

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Фото: Charter97.org

В понедельник пройдут переговоры Туска с Европейским инвестиционным банком.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша планирует получить от Европейского инвестиционного банка кредит на 0,5 млрд злотых (около 130 млн долларов) на строительство спутникового компонента европейского «железного купола».

Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Туска, опыт Украины и Израиля говорит, что одна страна не может самостоятельно гарантировать безопасность своего воздушного пространства. Поэтому речь идет о «железном куполе» над целым континентом.

Польский премьер сообщил, что Варшава приняла решение о строительстве спутникового компонента в рамках этой программы.

В понедельник пройдут переговоры Туска с Европейским инвестиционным банком. Он надеется, что сможет проинформировать об успешном завершении процесса получения кредита.

Напомним, в конце марта генеральный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall заявил, что лидерам ЕС следует рассмотреть возможность установки систем ПВО малой дальности, подобных израильскому «Железному куполу».

В апреле Туск обсудил эту возможность во время встречи с датским коллегой Мэтте Фредериксен.