«Когда уже запретят эти издевательства?» 5 19.05.2024, 11:14

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Видео со спасением дельфина в Минске собрало больше 20 миллионов просмотров.

Один из пользователей TikTok снял на видео животрепещущую картину: дельфин выпрыгнул из бассейна и оказался среди зрительских трибун.

Инцидент случился в Минске и уже собрал более 20 миллионов просмотров. К счастью, все закончилось благополучно: животное оперативно вернули в воду. Однако, судя по комментариям, напряжения от этого меньше не стало.

Как дельфин оказался за пределами бассейна, непонятно. Ролик начинается с того, что животное лежит в первом ряду и всячески пытается вернуться в привычную для него среду. Спустя несколько минут к нему неторопливо подходят несколько мужчин (судя по всему, это не работники дельфинария), подкладывают покрывало и выпускают животное «на волю».

Дополнительный драматизм ситуации придают закадровые комментарии детей. Ребята с очевидным волнением и грустью пытаются подбодрить «спасателей», раз за разом повторяя: «Мужики, давайте!»

Несмотря на то, что все закончилось хорошо, комментарии пользователей отнюдь не радостные. Многие возмущались тем, что подобные заведения давно пора закрыть и «запретить эти издевательства».

«Он выпрыгнул и скорей всего сильно отбил себе органы, возможно не выживет…» — написала под видео одна из пользовательниц TikTok. Другая добавила:

«Не хожу в цирк. Бедные животные!»

«Особенно поражает тот момент, как другие дельфины переживают за своего сородича, прям собрались возле него, высматривали и разговаривать пытались… Молодцы какие, умные рыбы», — поделилась мнением еще одна женщина.

Некоторые пользователи соцсети и вовсе негодовали по поводу увиденного, намекая на бездействия автора ролика: «Все как в этой жизни: нет бы встать и помочь — здоровые мужики сидят и глазеют. Не видать нам светлого будущего…»

«Хороший пример для сына. Ребенок просит мужиков помочь, папа спросил у мамы и сидит дальше. Жесть. Я бы сама побежала помогать. Люди, вы что?» — оставила комментарий еще одна неравнодушная любительница животных.