Искусственный интеллект и безработица 19.05.2024, 11:21

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Правительству Израиля посоветовали срочно готовиться к глобальным переменам.

Кнессету (парламент Израиля — ред.) представлены данные, согласно которым компьютеризация и все более активное использование алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем будущем кардинально изменит израильский рынок труда. Правительству следует срочно готовиться к грядущим переменам, пишут «Детали».

«Мы накануне глобальных перемен, — заявил зампредседателя секции работников отрасли высоких технологий в Гистадруте Йеки Халуци. — Системы искусственного интеллекта изменят не только производственные процессы, но и методы управления работниками. Тот, кто разрабатывает алгоритмы ИИ, в конечном счете определяет и новую культуру управления».

По словам Халуци, Гистадрут вместе с партнерскими профсоюзами по всему миру занимается этим вопросом и рассматривает сотрудничество с работодателями и государством как центральный инструмент ускорения и подготовки к неизбежным переменам.

Даниэль Шрайбер, основатель американской страховой компании Lemonade, пояснил: «Скорость прогресса, которую мы наблюдаем в области искусственного интеллекта, не уступает скорости ни одной из технологических революций прошлого. При таких темпах ИИ вскоре затронет практически все профессии. В нашей компании, например, 98% всех страховых полисов продаются ботами».

Шрайбер добавил: «Не существует работодателя, который не заменит работника машиной, если будет способен на это. Правительство Израиля должно подготовиться к структурной и постоянно растущей безработице. Если правительство не отреагирует на происходящие изменения, Израиль Израиль рухнет в экономическую пропасть».

Доктор Ифат Ситроен, заместитель гендиректора министерства труда отметила: «Рынок труда после первоначального шока, вызванного войной, восстановился, и уровень безработицы в Израиле относительно низок даже по сравнению с другими странами. Однако существуют опасения в том, что новые технологии осложнят ситуацию в отраслях с повышенными пропорциями относительно пожилых работников, таких как промышленность здравоохранение и почта. В таких отраслях осуществить изменения будет особенно трудно».