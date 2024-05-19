В Барановичах голый мужчина оказался на крыше торгового центра 3 19.05.2024, 12:04

За ним отправились спасатели.

Голый мужчина оказался на крыше магазина в Барановичах, сообщил местный портал Bar24. Снимать человека с кровли отправились спасатели.

Голый мужчина обнаружился сегодня, 19 мая, около 11.00 на крыше строительного супермаркета Bild на улице Кирова в райцентре.

К месту происшествия подъехали экстренные службы — МЧС, милиция и скорая помощь. Спасатели отправились на крышу по лестнице, а милиция убрала находившийся рядом велосипед и наблюдала.

Как и почему мужчина оказался на крыше, на момент его обнаружения было неизвестно.