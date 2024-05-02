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Зеленский уволил главного киберразведчика СБУ

  • 2.05.2024, 1:52
Зеленский уволил главного киберразведчика СБУ
Илья Витюк

Илья Витюк попал в скандал.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ, жена которого во время войны купила квартиру более чем за 20 миллионов гривен. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента в среду, 1 мая.

«Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа.

Напомним, в начале апреля журналисты-расследователи «Следствие.Инфо» нашли у женщины Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса почти на 200 кв.м. Рыночная стоимость такого жилья — более 20 млн гривен.

Впоследствии издание сообщило, что журналисту издания пытались вручить повестку в супермаркете Киева по вероятному указанию предполагаемого работника СБУ. В редакции считают, что таким образом спецслужащие хотели наказать расследователя, который разоблачил элитное имущество у Витюка.

По данному факту главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести служебную проверку. А Офис генпрокурора начал уголовное производство.

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