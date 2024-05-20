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Что происходит с долларом в Беларуси

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  • 20.05.2024, 9:10
  • 3,482
Что происходит с долларом в Беларуси

Аналитики рассказали, как изменятся курсы валют.

В России крупные компании готовятся к дивидендным выплатам, плюс не за горами налоговый период, пишут аналитики сайта myfin.by.

Эти факторы однозначно окажут поддержку российскому рублю, следовательно, и на белорусском рынке укрепления курс доллара ожидать не стоит. На начавшейся неделе обменный курс доллара, вероятнее всего, будет колебаться около текущих USD/BYN 3,220 с минимальными отклонениями. Курс российского рубля имеет шанс подняться до RUB/BYN 3,510.

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