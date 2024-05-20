закрыть
20 мая 2024, понедельник, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Суеверный Лукашенко испугался

10
  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 20.05.2024, 9:32
  • 7,264
Суеверный Лукашенко испугался

Все диктаторы уходят одинаково.

Придворные будут говорить, что они живы и даже работают с документами, пока не решится вопрос престолонаследия.

В случае Ирана вопрос решился в течение нескольких часов. И ехавший в кортеже после падения вертолета Раиси очень быстро обратно умер.

Такова специфика власти в теократии. Он там был лишь исполнителем воли настоящего правителя аятоллы Хамеини. А тот еще жив.

Для оси зла ситуация изменится не сильно. В случае большей религиозности светского преемника Раиси сотрудничество может несколько усложниться из-за вопросов веры. Хотя Ирану особо не из кого выбирать партнеров.

Возможна и некоторая внутренняя нестабильность – траур легко сменяется турбулентностью.

Лукашенко суеверен и, глядя на судьбы словацкого премьера Фицо и иранского Раиси, невольно задумывается о том, стоило ли летать в Азербайджан в мае.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов