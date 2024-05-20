Суеверный Лукашенко испугался 10 Telegram-канал «Ник и Майк»

20.05.2024, 9:32

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Все диктаторы уходят одинаково.

Придворные будут говорить, что они живы и даже работают с документами, пока не решится вопрос престолонаследия.

В случае Ирана вопрос решился в течение нескольких часов. И ехавший в кортеже после падения вертолета Раиси очень быстро обратно умер.

Такова специфика власти в теократии. Он там был лишь исполнителем воли настоящего правителя аятоллы Хамеини. А тот еще жив.

Для оси зла ситуация изменится не сильно. В случае большей религиозности светского преемника Раиси сотрудничество может несколько усложниться из-за вопросов веры. Хотя Ирану особо не из кого выбирать партнеров.

Возможна и некоторая внутренняя нестабильность – траур легко сменяется турбулентностью.

Лукашенко суеверен и, глядя на судьбы словацкого премьера Фицо и иранского Раиси, невольно задумывается о том, стоило ли летать в Азербайджан в мае.

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