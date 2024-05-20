Суеверный Лукашенко испугался

Суеверный Лукашенко испугался10
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 20.05.2024, 9:32
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Все диктаторы уходят одинаково.
Придворные будут говорить, что они живы и даже работают с документами, пока не решится вопрос престолонаследия.
В случае Ирана вопрос решился в течение нескольких часов. И ехавший в кортеже после падения вертолета Раиси очень быстро обратно умер.
Такова специфика власти в теократии. Он там был лишь исполнителем воли настоящего правителя аятоллы Хамеини. А тот еще жив.
Для оси зла ситуация изменится не сильно. В случае большей религиозности светского преемника Раиси сотрудничество может несколько усложниться из-за вопросов веры. Хотя Ирану особо не из кого выбирать партнеров.
Возможна и некоторая внутренняя нестабильность – траур легко сменяется турбулентностью.
Лукашенко суеверен и, глядя на судьбы словацкого премьера Фицо и иранского Раиси, невольно задумывается о том, стоило ли летать в Азербайджан в мае.
Telegram-канал «Ник и Майк»