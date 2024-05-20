В Гомельской области задержали банду, грабившую фуру 2 20.05.2024, 9:49

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В основном мужчины обворовывали авто с белорусскими номерами.

В Гомельской области при силовой поддержке ОМОН задержали с поличным группу людей, которые подозреваются в кражах из большегрузов на стоянках вдоль трассы Брест — Гомель, сообщили в МВД.

Фигуранты — пятеро жителей Орши в возрасте от 34 до 51 года. Они промышляли в Брестской, Могилевской, Минской и Гомельской областях. На «дело» выезжали по ночам, использовали балаклавы и радиостанции. Пока водитель спал в кабине фуры, подельники взламывали замок грузового отсека и заполняли свой микроавтобус товаром, после чего покидали место преступления.

В основном мужчины обворовывали авто с белорусскими номерами, забирая различный груз: от техники до продуктов, кроме того, сливали топливо из баков. Похищенное сбывали на территории России либо делили между собой.

Возбуждено уголовное дело за совершение краж в крупном размере. В настоящее время известно о шести эпизодах преступной деятельности фигурантов.